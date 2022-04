Sciopero aziendale di 4 ore del trasporto pubblico: autobus a rischio

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Usb Lavoro Privato hanno indetto uno sciopero aziendale di 4 ore, nel bacino di Ravenna, in programma giovedì 28 aprile. In tale giornata, dalle 17.15 alle 21:15, il servizio di trasporto pubblico e il servizio traghetto potrebbero subire delle ripercussioni. Start Romagna si scusa sin da ora con l’utenza per i possibili disagi. A precedente iniziativa di sciopero aziendale di 4 ore del 26 marzo scorso, l’adesione nel bacino di Ravenna era stata dell’82,73%.