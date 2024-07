Scippata davanti al chiosco di piadina: tre ladri in fuga

Brutta disavventura per una donna che ieri sera è stata scippata a Porto Corsini. Tutto è avvenuto intorno alle 21.15, davanti alla piadineria Slurp, dove la signora è stata sorpresa da tre malviventi. Durante lo scippo la vittima è finita a terra, mentre i ladri si sono allontanati con la sua borsa. I dipendenti del chiosco hanno visto i criminali scappare: un ragazzo in bici, mentre un uomo e una donna erano entrambi in monopattino. Gli stessi dipendenti della piadineria hanno provato a inseguire il trio di malviventi, ma senza successo. I ladri hanno infatti fatto perdere le proprie tracce da via Po, dirigendosi verso la sede della Capitaneria di Porto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

