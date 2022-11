Personaggio celebre della 100 km del Passatore: addio all'ultra centista Cesare Tarca

Si è spento venerdì all’età di 81 anni l’ultra centista Cesare Tarca, personaggio celebre della "100 km del Passatore" con ben 31 Firenze-Faenza terminate in carriera. Grande amico della "100 km del Passatore", Cesare era un grandissimo appassionato del running e corse dapprima per la Marciatori Mugello poi per la società Runners Barberino.

Tarca, originario di Bibola, piccolo borgo della Lunigiana s’era trasferito in seguito nel Mugello, risiedendo infine ad Aulla in provincia di Massa Carrara. L’ultima edizione della Cento disputata da Cesare fu nel 2017. L’associazione "100 km del Passatore" si stringe in un forte abbraccio alla famiglia, in particolar modo alla figlia Alessandra.