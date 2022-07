Un'altra notte fuori casa per Ilona: continuano le ricerche della 16enne

E' scomparsa da giovedì e non è ancora rientrata a casa Ilona Bogu, ragazza di 16 anni che vive ad Alfonsine. Secondo quanto reso noto nei giorni scorsi, la giovane sarebbe uscita da casa giovedì alle 21 e non è ancora rientrata. È stata vista nei pressi del punto vendita Tigotà alle 23 e poi non si avrebbero più notizie sui suoi spostamenti. Martedì mattina sono ancora in corso le sue ricerche da parte dei Carabinieri. Nel frattempo cresce l'apprensione dei parenti della ragazza. Al momento dello scomparsa, Ilona indossava una maglia fucsia, pantaloncini neri e scarpe bianche. È alta circa 1 metro e 70, ha i capelli castano chiaro e occhi verdi. Chiunque la dovesse vedere è pregato di chiamare i carabinieri.