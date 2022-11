Va in vacanza con la moglie e scompare: dopo ore di ricerche ritrovato il 77enne

E' stato ritrovato il 77enne, residente a Cotignola e attualmente ospite con la moglie all'hotel Bellavista di Montegrotto Terme, scomparso giovedì mattina. L'uomo non aveva fatto rientro in albergo alle 12.45, come d'accordo con la moglie. L'uomo soffre di degenerazione cognitiva, non aveva documenti e da qui la grande preoccupazione. E' stato il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, a dare la buona notizia.

La notizia di PadovaOggi