Scomparso da quasi un mese, la figlia disperata: "Non sappiamo più dove cercare"

È disperata Laura, la figlia di Elio Bosi, il 79enne che venerdì 24 marzo si è allontanato dalla sua casa di Brisighella, dove abita con la compagna, ed è sparito nel nulla. A quasi un mese dalla scomparsa, le ricerche restano ancora aperte. "Non sappiamo più dove cercare - dice Laura - Non risultano avvistamenti dell'auto da nessuna parte".

L'anziano è uscito alle 7 del mattino a bordo della sua auto, una Ford Fiesta color grigio metallizzato targata EP787JR che al momento non è ancora stata ritrovata. Elio è alto circa un metro e 75, ha occhi castani e capelli brizzolati. Indossa un giubbotto blu, una camicia bianca e blu a quadretti, pantaloni marroni e un cappellino con visiera blu.

"Mio padre è uscito di casa dicendo di essere intenzionato ad andare in una concessionaria di Faenza per sistemare un piccolo danno alla sua auto - aveva Laura - Le telecamere, però, hanno ripreso la sua auto prima a Brisighella e poi a Bagnara, ha completamente saltato Faenza. Poi, alle 11, lo hanno inquadrato a Lido Adriano, e poco dopo mezzogiorno a Porto Fuori che andava in direzione Ravenna, stesso posto in cui l'hanno ripreso di nuovo alle 16.30 sempre di venerdì. Il 28 marzo un signore, che ancora non sapeva dell'appello di ricerca, lo ha visto a Ravenna in zona Anic attorno a mezzanotte, gli ha chiesto indicazioni per Ravenna centro, indicazioni che però poi non ha seguito continuando a viaggiare verso la campagna".

Da quel momento, di Elio si sono perse le tracce. Del fatto sono stati avvisati i Carabinieri, che hanno subito dato il via alle ricerche. "Hanno controllato soprattutto nei lidi ravennati, perché mio padre aveva un amico con una barca - dice ancora Laura - Ha un principio di Alzheimer, ma non si era mai comportato così, è abituato a girare da solo anche fuori da Brisighella, si incontrava spesso con gli amici e andava a Faenza. Deve prendere diverse medicine ogni giorno, se non le prende rischia un infarto o un ictus. Siamo molto preoccupati".

Chiunque avesse informazioni o avvistasse Elio è pregato di contattare la figlia Laura Bosi al numero 3391648666 o i Carabinieri.