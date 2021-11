Esce per una passeggiata e non torna più a casa: trovato morto nel fiume

Hanno avuto un drammatico esito le ricerche per la scomparsa di un 90enne di Castiglione, trovato morto in un fiume vicino casa. L'anziano venerdì si era allontanato dalla sua abitazione per fare una passeggiata. Quando i parenti non lo hanno visto rientrare, hanno dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri e i Vigili del fuoco con diverse squadre, dando il via alle ricerche a 360 gradi.

Essendo l'abitazione dello scomparso vicino a un fiume, sono stati chiamati anche i sommozzatori. E proprio loro, poco dopo le 19, hanno trovato il cadavere del 90enne nelle acque del fiume. Sono in corso le indagini per fare luce sul tragico episodio, per capire se si sia trattato di morte accidentale o di un gesto volontario. Escluso fin da subito, invece, il coinvolgimento di terzi.