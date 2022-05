Uno sconto su ombrellone e lettini per chi viaggia in treno: torna la promozione per i turisti di Cervia

Per chi va in spiaggia a Cervia usando il treno, la Cooperativa bagnini di Cervia offre lo sconto su ombrelloni e lettini. Fino al 18 settembre, dal lunedì al venerdì, chi viaggia in treno fino alla stazione di Cervia-Milano Marittima potrà infatti noleggiare, per un’intera giornata, un ombrellone e due lettini al prezzo speciale di 13 euro negli stabilimenti balneari del lungomare di Cervia. Per usufruirne è sufficiente esibire nello stabilimento balneare scelto, il biglietto Trenitalia di corsa semplice valido il giorno stesso per raggiungere Cervia con i treni regionali, oppure esibire l’abbonamento. Per i clienti Trenitalia Tper lo sconto è del 50%.

Una promozione che sposa una vacanza all’insegna della natura, della tutela dell’ambiente e della sicurezza e che premia chi preferisce viaggiare in modo sostenibile. “Abbiamo confermato anche quest’anno la convenzione con Trenitalia – spiega Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa – per cui i viaggiatori

potranno usufruire di sconti esibendo il biglietto del treno in spiaggia. Il treno è un mezzo ecologico e la Cooperativa sposa la sostenibilità ambientale. Il nostro obiettivo è di migliorare sempre i servizi e le proposte che si possono tradurre in opportunità per il turista”.