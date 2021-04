Due amici si scontrano mentre vanno in bici lungo il fiume: uno è gravissimo

Sono due amici i due feriti coinvolti in un incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle 14, su via Argine sinistro Montone

Sono due amici i due feriti coinvolti in un incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle 14, su via Argine sinistro Montone. I due, entrambi di circa 70 anni, stavano viaggiando in sella alle loro biciclette elettriche dalla Ravegnana verso la Romea quando improvvisamente, nel tratto chiuso al traffico automobilistico dove il Ronco e il Montone si uniscono e formano i Fiumi Uniti, sono venuti a collisione. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma nel violento scontro uno dei due è caduto a terra - entrambi non portavano il casco - rimanendo incosciente fin da subito.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medica ed elicottero, con il quale il ferito più grave è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravissime, dove si trova attualmente in prognosi riservata in Rianimazione. L'altro ciclista, rimasto cosciente, è stato portato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.