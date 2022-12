Scontro in consiglio sulla liquidazione di Terre Naldi: "Cerchiamo di salvaguardare il Polo di Tebano"

L’espressione di indirizzo per la messa in liquidazione di Terre Naldi è stata votata nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Faenza, non senza piccate repliche da parte delle opposizioni. “Questa è una delibera importante perchè tocca asset strategici non solo per Faenza, ma anche per l’Unione della Romagna Faentina, non tanto per la liquidazione di Terre Naldi, quanto per le scelte strategiche da assumere nei prossimi mesi - ha esordito il vicesindaco con delega alle partecipate Andrea Fabbri -. I piani di razionalizzazione prevedevano l’apertura della messa in liquidazione entro il 2022 se non si fossero trovate alternative al parametro del fatturato di molto inferiore al milione di euro richiesto dalla legge Madia. Queste alternative non sono state trovate, e anzi nel piano di razionalizzazione economico degli ultimi anni, in cui si è chiusa la vinificazione conto terzi, il fatturato è ulteriormente sceso".

"Terre Naldi viene da una storia lunga, però oggi è il bene più importante da salvaguardare se si guarda il Polo di Tebano - ha aggiunto Fabbri - E’ un eccellenza del nostro territorio e un punto di riferimento per tante aziende agricole in fatto di ricerca. Sappiamo per esempio degli importanti progetti che sta portando avanti il Polo vivaistico a livello europeo, per sottolineare che nonostante le difficoltà vissute il lavoro svolto negli ultimi anni ha portato a delle opportunità. Lo dico perchè Terre Naldi oggi si occupa della gestione del patrimonio lasciato al comune di Faenza, del ruolo logistico in supporto all’università e della gestione dell’ecosistema delle realtà che sono all’interno. Nella delibera ci è sembrato giusto indicare lo scenario post liquidazione per motivi di trasparenza. Con la direzione di Terre Naldi sono stati fatti ragionamenti per cercare di salvaguardare il Polo di Tebano. Sarebbe difficoltoso internalizzare la gestione della società, quindi abbiamo guardato al gruppo delle società partecipate”.

Secondo quanto affermato dal vicesindaco, “Faventia Sales da statuto annovera ricerca, alta formazione, università”: parole chiave di collegamento con Terre Naldi nello specifico visto il lavoro svolto dal Polo di Tebano. “L’obiettivo è tutelare la crescita del Polo di Tebano. A maggior ragione, visto che il conferimento delle attività riguardava Faventia Sales, ci sembrava giusto mettere in esame i percorsi che hanno un forte impatto di interesse pubblico. Penso che oggi ci troviamo di fronte delle società che hanno la possibilità di sviluppare ciò per cui sono state create: ricerca, università e alta formazione. Credo sia necessario avviare un profondo percorso di riflessione. Sappiamo che c’è una guerra aperta tra le città per mantenere i corsi universitari, e anche il nodo dei servizi fa la differenza. Abbiamo eccellenze in questo campo e dobbiamo fare le scelte migliori. La liquidazione (di Terre Naldi, nda) è un percorso già previsto da tempo, il percorso odierno invece è da costruire sulla migliore gestione. Oggi diciamo che vogliamo andare in quella direzione. Terre Naldi è sempre stata una società di gestione, oggi c’è la possibilità di costruire un percorso nuovo. Cerchiamo di prendere dagli errori passati per guardare avanti, perchè ci sono potenzialità da far crescere”.

Secca la replica di Stefano Bertozzi, consigliere di Fratelli d’Italia: “E’ piuttosto chiaro il tentativo politico di vestire con un abito diverso una delibera di natura squisitamente tecnica a cui siamo arrivati per precise scelte politiche fatte in passato - ha attaccato il consigliere -. Vero è che il Polo di Tebano è un ecosistema fondamentale per la città, ma il Polo di Tebano non è Terre Naldi. E’ fuorviante raccontare questo. Terre Naldi oggi è una srl che liquidiamo perchè non risponde ai requisiti voluti dalla norma, ma neanche ai requisiti di efficienza economica. E’ una scatola vuota, non ha proprietà, non ha proprietà degli asset immobiliari come ricordato, riceve in locazione dal comune terreni di proprietà e il comune stesso non percepisce nulla. Si parla di 9 soggetti che hanno 15 contratti. Terre Naldi ha prodotto 264mila euro di fatturato, di cui 88mila vengono dai canoni di locazione e 34mila arrivano da rimborsi e contributi diretti ricevuti dal comune”.

Su tale accenno, il vicesindaco ha replicato trattarsi di una spalmatura pluriennale di un contributo assegnato anni fa. Secondo Bertozzi in ogni caso quei 34mila euro “sono indispensabili per tenere viva questa società che altrimenti sarebbe già crollata da tempo. Nel 2019 Terre Naldi fu inserita nel piano di razionalizzazione delle partecipate detenute, e già allora era evidente che sostanzialmente non c’era una ragione per tenere viva questa società. Per produrre quei 264mila euro vengono spesi malcontati circa 80mila euro annui. Un anno fa chiesi perchè il comune avesse incaricato uno studio, che oggi non aggiunge nulla e che traccia un percorso già definito dall’amministrazione. Si dice che non è conveniente internalizzare la gestione della società, ma non c’è un numero che sottolinei questo. Credo ci siano criticità evidenti e che la delibera sia sbagliata”.

Padovani, come accennato nella precedente conferenza stampa, ha invece sottolineato che “l’amministratore Carapia, è agli atti, in commissione ha lasciato intendere che Terre Naldi è reduce da quelle scelte scellerate che furono fatte dalla politica. Io sono in grado di affermare che gli sbagli aziendali commessi allora hanno portato alla delibera di oggi. In quelle 84 pagine di studio si evince come il settore della cantina sia stato sospeso a causa dei risultati negativi ad esso connessi. Ci sono state perdite di 30mila euro nel 2020 e nel 2021, ma gli effetti negativi degli esercizi sono stati neutralizzati dai decreti dell’emergenza Covid. Più in passato però, parliamo del 2007/2008, Terre Naldi produsse una perdita di 700mila euro, e fu sottoscritto un contratto scellerato di prodotto pendulo nei terreni Le Cicogne, valutando in modo completamente sbagliato ciò che era presente in quel momento. 131mila euro infatti era la somma delle spese ordinarie e straordinarie che aveva sostenuto la fondazione. Nel 2008 il comune possedeva solo il 98% e il restante era della fondazione. Oggi ne paghiamo ancora le conseguenze. Nel 2010 le opposizioni chiesero una commissione d’indagine per individuare responabili, forse per quella ragione il Pd votò contro. I cittadini devono sapere che hanno lasciato nel corso degli anni un sacco di soldi. Andatelo a spiegare ai cittadini perchè aumenta la Tari, perché c’è una linea di autobus in meno o perchè si sarebbe forse potuto rifare più chilometri di strade”.