Fatale scontro sulla Ravegnana: perde la vita un anziano, 4 feriti

Torna a macchiarsi di sangue il tratto della Ravegnana al confine tra la provincia di Ravenna e quella di Forlì. Un anziano di 93 anni, domiciliato a Forlì, ha perso la vita in una tragica carambola tra più mezzi avvenuta nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 11.30, nella frazione di Borgo Sisa. L'uomo viaggiava come passeggero a bordo di un Mercedes condotto da un 68enne, che procedeva in direzione Forlì. Il dramma si è materializzato all'altezza dell'incrocio con via Oraziana. La berlina si è scontrata frontalmente con una Bmw serie 5 con all'interno due coniugi tedeschi.

Non è chiaro - e questo lo stabiliranno i Carabinieri di Ronco, che hanno proceduto ai rilievi di legge - se la Bmw fosse impegnata in una manovra di svolta a sinistra per via Oraziana. L'impatto tra i due mezzi è stato inevitabile. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un furgoncino, condotto da un operaio, che procedeva in direzione Ravenna e che non è riuscito ad evitare la Bmw urtandola per poi finire contro un palo in cemento.

La carambola è costata la vita all'anziano, per il quale i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. Col codice di massima gravità, in elimedica, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena il 68enne, mentre i coniugi tedeschi sono stati trasportati al Morgagni-Pierantoni di Forlì con ferite non gravi: la donna con codice di media gravità, il marito con codice di bassa gravità. Lievi lesioni per l'operaio, anche lui portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco. L'arteria è stata a lungo chiusa al traffico, in direzione Ravenna da via Don Servadei, mentre nella direzione opposta il traffico è stato deviato lungo via Oraziana.

Foto di un lettore