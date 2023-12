Scontro tra treni, aperta un'indagine per disastro ferroviario colposo

Disastro ferroviario colposo: è questa l'ipotesi per la quale è stata aperta un'inchiesta sull'incidente ferroviario avvenuto lungo la linea Adriatica tra Forlì e Faenza, nel quale sono rimasti coinvolti il Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia e il Regionale Tper "Rock" 1742 Pesaro-Bologna. Il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore di Ravenna Silvia Ziniti.

L'incidente è avvenuto in via Corleto, in territorio faentino, a poche centinaia di metri dal confine Forlivese. Lunedì si sono recati sul luogo dello scontro gli agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna e Faenza e della Squadra Mobile di Ravenna per i rilievi di rito. Ma è verosimile che il magistrato provvederà alla nomina di un perito esperto in incidenti ferroviari.

La dinamica dell'incidente

Nel frattempo Trenitalia ha fornito una versione dei fatti dell'incidente, avvenuto poco prima delle 20, intorno alle 19.40: "Il Frecciarossa che precedeva il treno Regionale è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenza della tratta e, nel retrocedere, ha urtato il Regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso. Sulle cause della retrocessione sono in corso approfondimenti". I due convogli sono stati sposati dalla linea ferroviaria tra le 10 e le 11 e messi sotto sequestro a disposizione della magistratura. Sono state raccolte le prime testimonianze di alcuni viaggiatori

Feriti dimessi

Sei i passeggeri rimasti lievemente contusi, oltre al macchinista del treno regionale. Dopo gli accertamenti sanitari (tre a Forlì, due a Faenza ed uno a Cesena), i sei sono stati dimessi. Nel frattempo la circolazione ferroviaria è tornata regolare. "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sono stati instradati su percorsi alternativi tra Rimini e Faenza via Ravenna, Lugo e Granarolo con maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti - informava Trenitalia alle 12.56 -. I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso". Il Ministero dei Trasporti in una nota informa di aver già avviato le richieste a Trenitalia per “accurate relazioni sulle condizioni e l'assistenza dei feriti - seppur lievi -, sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità”.

Le reazioni

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Emilia Romagna hanno espresso "vicinanza alle lavoratrici e lavoratori di Trenitalia, Trenitalia Tper, Appalti ferroviari, RFI e utenti coinvolti nell'incidente. Un sentito ringraziamento alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e personale medico per il pronto intervento di soccorso e al personale ferroviario impegnato nel ripristino dell'infrastruttura e della circolazione". "Sollecitiamo Trenitalia, Trenitalia Tper e Rfi - scrivono in una nota i sindacati - a individuare e definire immediatamente nel dettaglio le cause e le dinamiche di tale incidente. Come Segreterie Regionali poniamo ancora una volta il tema della sicurezza sulla rete ferroviaria italiana come centrale e prioritario a livello nazionale, a tutela di lavoratrici, lavoratori, utenti e della collettività".

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, si legge in una nota del Mit, sta chiedendo accurate relazioni sulle condizioni e l'assistenza dei feriti - seppur lievi - sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità.

Giulia Gibertoni (Misto) ha invece presentato un'interrogazione alla giunta regionale per sapere "come l’esecutivo regionale intenda agire nei confronti di Trenitalia Tper, Trenitalia e RFI per scongiurare il ripetersi di situazioni come questa. Secondo le prime ricostruzioni – spiega la capogruppo – il treno che seguiva avrebbe urtato quello che lo precedeva. Il treno regionale Rock Trenitalia Tper era fermo in procinto di compiere una manovra di retromarcia, per allinearsi al semaforo rosso. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto il Frecciarossa, causando l’urto. La Procura della Repubblica di Ravenna risulta abbia aperto un’inchiesta per disastro ferroviario e avrebbe disposto il sequestro dei due convogli ferroviari. Fra le ipotesi vagliate ci sarebbe quella di un possibile malfunzionamento del sistema frenante del treno Frecciarossa”.

TUTTI GLI ARTICOLI SULL'INCIDENTE