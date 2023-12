Scontro tra treni, il Codacons: "Il Governo convochi un tavolo. I passeggeri possono chiedere risarcimenti"

"Convocare subito un tavolo con Codacons, Trenitalia e Rfi volto a capire cosa stia succedendo nel settore e studiare misure adeguate per aumentare la sicurezza in favore dei viaggiatori". È la richiesta del Codacons all'indomani dello scontro tra treni che si è verificato ieri sera tra Faenza e Forlì.

“Siamo preoccupati per l’ennesimo incidente registrato sui binari italiani, e chiediamo un confronto con Governo e Trenitalia per affrontare il delicato tema della sicurezza ferroviaria – afferma il presidente Carlo Rienzi – Abbiamo inoltre deciso di scendere in campo per offrire assistenza legale ai passeggeri dei due convogli coinvolti nello scontro di ieri, i quali possono chiedere un giusto risarcimento dei danni anche in assenza di lesioni fisiche e solo per la paura e lo stress subiti e per i rischi corsi a causa dell’incidente”.

Tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it e ottenere aiuto e informazioni.