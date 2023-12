Scontro tra due treni sulla linea Adriatica, 15 contusi soccorsi dai Vigili del Fuoco. Circolazione sospesa

Incidente ferroviario domenica sera lungo la linea ferroviaria Adriatica. Per cause in fase d'accertamento si è verificato uno scontro tra due treni tra Cosina e Forlì, all'altezza del chilometro 56+006 (nei pressi di via Corleto). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer ed i Vigili del Fuoco. La circolazione ferroviaria è stata sospesa alle 19.40. L'urto, a bassa velocità, ha interessato un Frecciarossa e un treno regionale di Trenitalia Tper. Il personale del 115, assieme ai sanitari di "Romagna Soccorso", ha provveduto a soccorrere alcuni passeggeri contusi, una quindicina secondo le prime stime. A bordo del Frecciarossa, che viaggiava tra Lecce e Venezia, vi erano circa 400 passeggeri, mentre sul Regionale Pesaro-Bologna una sessantina.

Dario Cirrincione, responsabile della comunicazione di Trenitalia, intervenendo ai microfoni di Rai News 24, ha tenuto a precisare che "le cabine di guida dei due treni hanno riportato danni lievi, il che dimostra che l'urto è avvenuto ad una velocità molto bassa, quasi di manovra". Ancora non chiare le cause dello scontro: "La dinamica è ancora in corso d'accertamento, in quella linea un Frecciarossa viaggia sugli stessi binari dei treni Regionali, perchè non c'è un binario dedicato all'alta velocità. Non c'è stato un deragliamento o uscita dei convogli dai binari".

Quanto ai viaggiatori che non hanno riportato conseguenze fisiche, Trenitalia ha iniziato intorno alle 22 il trasbordo dei passeggeri che si trovavano a bordo dei due treni, che sono stati affiancati da un treno. "In questo modo è possibile prenderci cura dei viaggiatori a bordo e riproteggerli". Gli effetti sulla circolazione, ha illustrato Cirrincione, "sono stati limitati perchè il traffico era residuale". Il Frecciarossa 8828 Lecce- Venezia Santa Lucia è fermo dalle 19:38 nei pressi di Forlì, il 8823 Milano Centrale - Pescara dalle 20:10 a Faenza, il 9810 Pescara - Milano Centrale dalle 20:14 a Rimini, mentre l'Intercity 614 Lecce - Milano Centrale (23:40) è fermo dalle 20:07 a Cesena.

Seguiranno maggiori informazioni