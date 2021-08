Scoperto a fare pipì vicino ai giardini Speyer: multa 'salata'

Nelle ultime 48 ore diverse sono state le attività che gli uomini e le donne della Polizia locale hanno messo in campo per contrastare il fenomeno di spaccio e degrado nella zona dei Giardini Speyer e della stazione ferroviaria. In particolare nella sera di mercoledì è stata sanzionata una persona per atti contrari alla pubblica decenza, perché sorpresa a fare i propri bisogni in via Pallavicini; un’altra è stata sorpresa a consumare bevande alcoliche nonostante ciò sia vietato da una specifica ordinanza del sindaco ed è stata sequestrata, a un 22enne, una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale (0,1 grammi di hashish e 1,5 di cocaina). Durante gli accertamenti, poi, è stata recuperata una mountain-bike, probabilmente rubata, abbandonata sul posto da una persona che si è data alla fuga alla vista degli agenti.