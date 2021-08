Scoperto a lavorare in 'nero', scappa e lancia la droga dalla camera dell'hotel

Venerdì sono entrati in azione i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Cervia, che hanno dapprima controllato un albergo ristorante nel centro di Milano Marittima riscontrando la presenza di 2 lavoratori “in nero”. Nella circostanza uno di questi, un cittadino marocchino di 30 anni residente a Cervia, è scappato rifugiandosi in una camera della struttura da dove ha tentato di disfarsi, lanciandole dalla finestra, di 5 confezioni di cocaina per un peso complessivo di 2,56 grammi.

Ricostruiti i contatti dell'uomo, è stato individuato un suo possibile fornitore, un albanese di circa 40 anni residente a Cervia già conosciuto dai finanzieri per averlo già arrestato per spaccio nel 2016. Intercettato, è stata quindi sottoposta a controllo una cabina di uno stabilimento di Milano Marittima, risultata nella sua esclusiva disponibilità, nonché la sua abitazione. A suo carico sono stati così rinvenuti circa 80 grammi di cocaina pronta a essere spacciata ai turisti, secondo gli inquirenti suoi clienti abituali, nei confronti dei quali sono in corso accertamenti tesi alla loro identificazione, anche grazie ai telefoni cellulari acquisiti nell’immediatezza. Al termine delle operazioni, d’intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, lo spacciatore è stato denunciato a piede libero mentre il suo fornitore è stato condotto in carcere.

Complessivamente l’attività di controllo svolta, insieme a un'altra attività sul lavoro nero, ha permesso di identificare 10 lavoratori in nero di cui 2 irregolari sul suolo italiano, 3 lavoratori irregolari, nonché di neutralizzare due spacciatori di cocaina a Milano Marittima di cui uno tratto in arresto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sequestrando oltre 82 grammi di cocaina già confezionata in dosi per lo spaccio, 3.490 euro in contanti, 3 bilancini e 2 telefoni cellulari. Gli esiti di queste operazioni testimoniano ulteriormente il costante presidio garantito anche nel periodo estivo dalle Fiamme Gialle per la tutela della legalità, con particolare attenzione alle località di maggior afflusso turistico e la stretta connessione esistente tra irregolarità economico finanziarie nella gestione delle imprese ricettive e il possibile radicamento sul territorio di soggetti dediti a traffici illeciti.