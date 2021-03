Scoppia un incendio in alcune rimesse: le fiamme minacciano le case vicine

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di giovedì a Pieve Ponte, dove intorno alle 17 in via Borgo Pieve Ponte hanno preso fuoco alcune rimesse contenenti una caldaia a gas e altro materiale situate vicino a delle abitazioni, per cause ancora in corso d'accertamento. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza con una squadra e la botte ma, visto il pericolo che le fiamme coinvolgessero anche le vicine abitazioni, in aiuto sono arrivati i colleghi di Ravenna con altre squadre, la botte, l'autoscala e il camion con bombole di supporto.

Non risultano persone coinvolte fortunatamente, ma a livello precauzionale si è comunque portata sul luogo anche un'ambulanza del 118, insieme ai Carabinieri di Faenza e al personale di Arpae. Le squadre, cinque in totale, hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza del luogo con relativa bonifica. Ingenti i danni strutturali e da fumo.