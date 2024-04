Scoppia la rissa in centro, ubriaca cerca di sfilare il cinturone a un Carabiniere: coppia in manette

E’ finita con due arresti, con l'accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, la serata di sabato per una coppia, una 50enne di Bologna e un 42enne domiciliato a Ravenna, entrambi con precedenti di polizia.

Erano le 22:30 di sabato sera, quando un equipaggio della Sezione Radiomobile del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Ravenna, mentre transitava in pieno centro per la vigilanza e la prevenzione dei reati in genere, è stato avvisato da alcuni presenti, preoccupati e intimoriti dal fatto che in via Gardini vi erano un uomo e una donna che litigavano animatamente, venendo anche alle mani.

Immediato l’intervento dei militari, che hanno trovato i due seduti a terra, in evidente stato di agitazione dovuto a qualche bevuta di troppo. A fronte della richiesta di fornire le proprie generalità, la coppia per tutta risposta ha aggredito i militari. In particolare la donna ha tentato di strappare il cinturone di uno dei due carabinieri, ma venendo prontamente bloccata.

Gli aggressori, una volta bloccati, sono stati accompagnati negli uffici di via Pertini. Entrambi arrestati, sono stati processati per direttissima e il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione presso il posto di polizia di residenza e contestuale divieto di allontanamento dai loro comuni.

Inoltre nel fine settimana i Carabinieri di Ravenna sono stati impegnati anche sul fronte della prevenzione e repressione dell’abuso di bevande alcoliche alla guida. Infatti i controlli dei militari della Sezione Radiomobile hanno permesso di individuare 7 automobilisti sorpresi a guidare con un tasso alcolemico ben oltre il consentito. Per tutti è scattata la denuncia e il conseguente ritiro della patente.