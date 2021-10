Scoppia un focolaio Covid in ospedale a Faenza: riprogrammate le attività del reparto

La situazione dei nuovi contagi Covid anche venerdì vede Ravenna con i numeri più alti tra le province della Regione e Faenza e Lugo tra i distretti più colpiti dell'Ausl Romagna.

In particolare nel faentino nei giorni scorsi è scoppiato in piccolo focolaio in ospedale nel reparto di Ortopedia, un cluster che ha coinvolto diversi infermieri e medici costringendo a riprogrammare la normale attività del reparto. La situazione fortunatamente si è già risolta e il focolaio spento.

"Quanto accaduto non deve sorprendere - spiega il sindaco Massimo Isola - Il personale sanitario è stato il primo a essere vaccinato a partire dal 27 dicembre scorso e sappiamo che il livello di anticorpi al virus cala con il passare del tempo".