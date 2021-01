Scoppia un focolaio di covid in casa di riposo: positivi 9 anziani e 9 operatori

Si è sviluppato un importante focolaio di Coronavirus a Bagnara di Romagna. Si tratta di una comunità alloggio privata, ma sempre monitorata e riconosciuta dall’Ausl, in quanto vengono seguiti protocolli condivisi. "Purtroppo, dopo quasi un anno di completa assenza di problemi e ad un passo dalla seconda somministrazione del vaccino, si è diffuso il contagio per 9 anziani e 9 operatori - spiegano dal Comune - Da domenica, abbiamo contattato sia l’Igiene Pubblica, competente in materia, sia la Direttrice della comunità, per conoscere meglio la situazione, capirne gli sviluppi e condividere con il gestore della comunità l'opportunità di pubblicare un riferimento diretto alla struttura, l'unica nel nostro Comune, trattandosi di un focolaio consistente".

"Le informazioni ad oggi ricevute ci confermano che gli anziani e gli operatori, pur sintomatici, sono sotto osservazione in condizioni che non destano preoccupazioni (operatori in isolamento domiciliare e anziani in strutture o ospedali della zona) - continuano - I casi di positività che ci hanno comunicato rimangono solo i 4 di cui si è già parlato, in quanto solo 4 (3 anziani e un'operatrice) risultano residenti nel nostro paese. Degli altri isolati o contagiati non vengono fornite informazioni che, comunque, sono soggette a privacy dei casi specifici. La struttura in questo momento è vuota. Auguriamo come sempre a tutti una pronta guarigione, continuando a seguire lo sviluppo delle condizioni di salute delle persone coinvolte".