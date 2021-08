Scoppia un incendio, i pompieri lo spengono in fretta. Il ringraziamento: "Professionali e veloci"

La presidente di Ravenna Farmacie Bruna Baldassarri rivolge un ringraziamento ai Vigili del fuoco, dopo essere stata vittima di un incendio. "Ho una casa in campagna con un piccolo appezzamento di terreno a Castiglione di Cervia - spiega la donna - Nella mattinata di giovedì è improvvisamente divampato un incendio nella paglia in una parte del terreno. Le fiamme si sono propagata velocemente e abbiamo temuto potessero essere pericolose: abbiamo chiamato i Vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente, prima una squadra da Cervia e poi anche un’unità da Ravenna. Grazie al loro intervento, per fortuna, al di là della paura non ci sono stati danni di nessun genere, né alla nostra abitazione né a quelle circostanti. Desidero per questo ringraziare di cuore i Vigili del fuoco per la loro professionalità e per la velocità con cui hanno compiuto il loro intervento".