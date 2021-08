Scoppia un incendio in campagna, il sindaco: "Caldo e sterpaglie sono una combinazione pericolosa"

Nel primo pomeriggio di venerdì si è sviluppato un incendio nelle campagne di Bagnara di Romagna. Sul posto si sono precipitati i volontari di Gives, Gruppo Intervento Volontario e Sportivo, che hanno evitato il peggio, insieme a Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale per mettere in sicurezza l'area. "La situazione è ora tranquilla - spiega il sindaco Riccardo Francone - Le cause non sono note, ma è chiaro che caldo elevato, calore e sterpaglie sono la combinazione più pericolosa e raccomandiamo a tutti attenzione alle situazioni di potenziale pericolo".