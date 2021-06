Scoppia un incendio in un campo: un uomo finisce in ospedale

Mercoledì pomeriggio è scoppiato un incendio in un campo di grano in un'azienda agricola all'inizio di via Selice, a Massa Lombarda, verso Conselice. I Vigili del fuoco, intorno alle 16, hanno ricevuto diverse chiamate per quello che sembrerebbe essere un rogo provocato da una mietitrebbia poi spento dagli operai che stavano lavorando nel campo, i quali però non sono riusciti a evitare il propagarsi delle fiamme.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza e Ravenna che hanno soccorso un lavoratore che, nel tentativo di spegnere l'incendio con un estintore, ha respirato del fumo. L'uomo è stato portato, cosciente, all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Sul posto anche il 118 con ambulanza e auto medica.