Scoppia un incendio nella Pineta Ramazzotti, nello stesso punto del devastante rogo di 10 anni fa

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 5 di domenica mattina, alcuni passanti hanno fatto scattare l'allarme dopo aver visto le fiamme all'altezza della Pineta Ramazzotti a Lido di Dante. Il destino ha voluto che il rogo scoppiasse proprio nello stesso punto di 10 anni fa, quando il 19 luglio 2012, le lingue di fuoco divorarono circa 65 ettari di pineta, più della metà.

Un incendio vasto quello scoppiato domenica mattina, ma per fortuna non delle dimensioni di quello di 10 anni fa. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco da Ravenna, Cervia, Casola, e la Protezione civile. Fortunatamente il rogo è sotto controllo.

10 anni fa si ricorda come l'impetuoso vento rese ancora più difficili le operazioni di spegnimento e una colonna di fumo nero che oscurò il cielo, rendendo quasi spettrale la costa ravennate. Un evento senza precedenti per i danni ambientale e i disagi che creò.

In mattinata il Comune di Ravenna fa il punto della situazione: "Tra la tarda serata di sabato e la prima mattinata di domenica si sono sviluppati due incendi nella pineta Ramazzotti a Lido di Dante, che hanno coinvolto un’area di circa un ettaro. Il primo, nella parte interna della pineta, è stato domato. Per quanto riguarda il secondo sono ancora al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ravenna e Cervia e tre mezzi dell’Antincendio boschivo della Protezione civile – coordinamento di Ravenna (un quarto è in arrivo). Sul posto anche un elicottero dei Vigili del fuoco, dotato di cestello con acqua, che si sta per alzare in volo per bagnare ulteriormente la zona e monitorare la situazione nel caso in cui si riattivassero altri focolai. Il sindaco, prima autorità comunale di Protezione civile, ringrazia tutti i Vigili del fuoco e i volontari impegnati per il prezioso lavoro che stanno svolgendo".