La terra continua a tremare, sei scosse in poche ore: tutte con epicentro in pianura

La terra continua a tremare nel Cesenate. Dalla nottata tra mercoledì e giovedì i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma hanno registrato sei scosse di terremoto, tutte con epicentro in pianura e nelle stesse aree già interessate nei giorni scorsi da movimenti tellurici. Le più intense si sono verificate alle 5.44 e alle 7, la prima di magnitudo 3.2 e la seconda di magnitudo 3.5 Richter.

L'epicentro della scossa delle 5.44 è stato localizzato nella zona tra Capannaguzzo e Villalta, con ipocentro a 21 chilometri di profondità, mentre quella delle 7 qualche chilometro più a sud, ma sempre in pianura, tra Macerone e Bagnarola, nei pressi di via Capannaguzzo, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. Le repliche hanno avuto una magnitudo tra 1.5 e 2.1 Richter. Non si segnalano danni a cose o persone. Le scosse sono state avvertite anche nella zona di Cervia.