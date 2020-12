Scovato tre volte in due anni a guidare senza patente: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un 54enne di origini rumene per il reato di reiterazione della guida di veicoli senza patente. L’altro pomeriggio, in via Maggiore, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna - nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Ravenna Loretta Bignardi in occasione delle festività natalizie - ha proceduto al controllo e all’identificazione degli occupanti di un’autove che, alla vista della volante, ha accelerato la corsa.

All’atto dell’identificazione il conducente, il 54enne di origini romene residente a Ravenna, ha mostrato un ingiustificato nervosismo che ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo nei suoi confronti, visto che l’uomo ha riferito di non avere al seguito documenti di identificazione. Le verifiche nelle banche dati delle forze di polizia hanno permesso ai poliziotti di accertare che l'uomo, nell’agosto del 2019, era stato sanzionato dalla Polizia Stradale di Forlì per guida senza patente; analoga contestazione era stata effettuata nei suoi confronti anche nell’agosto del 2020, questa volta dalla Polstrada di Faenza.

In considerazione di quanto accertato, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di reiterazione della guida di veicoli senza patente. Nei suoi confronti gli agenti hanno proceduto anche al ritiro della carta di circolazione e al sequestro amministrativo dell’auto, che è stata affidata al Soccorso Aci.