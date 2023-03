Screening gratuiti all'ospedale di Faenza contro il glaucoma

La settimana mondiale del glaucoma (12-18 Marzo 2023) è un?iniziativa globale che punta il riflettore sul glaucoma, una malattia del nervo ottico che rappresenta la prima causa di cecità irreversibile nel mondo. Ottanta milioni di persone sono affette da glaucoma e tuttavia solo il 50% dei soggetti colpiti ne è consapevole. Questo perché negli stadi iniziali la malattia può essere del tutto asintomatica.

Se trascurato il glaucoma può portare a cecità. Al contrario, sottoporsi a visite oculistiche periodiche consente una diagnosi precoce e previene la disabilità visiva.

L?Unità Operativa di Oculistica Presidio Ospedaliero di Faenza diretta dal Dott. Giacomo Costa, aderisce a questa importante iniziativa di sensibilizzazione della comunità nei confronti di questa insidiosa patologia organizzando una giornata dedicata all?informazione e allo screening.

Sabato 18 Marzo 2023 dalle 9:00 alle 13:00 professionisti dello staff medico ed infermieristico saranno presenti nel corridoio di ingresso dell?Ospedale degli Infermi e negli ambulatori di Oculistica per distribuire materiale informativo e per offrire visite di screening per il glaucoma.

Le visite sono rivolte a soggetti di età superiore ai 50 anni o che abbiano una famigliarità di primo grado (genitori, fratelli, sorelle o figli) affetti da glaucoma e che non siano già a conoscenza della diagnosi.

Lo screening verrà effettuato a coloro che si prenoteranno telefonando allo 0546.601972 dalle 11:00 alle 13:00.