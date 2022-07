Un gigantesco "grido d'amore" per Beatrice anticipa la nuova mostra di Dante Plus: la maxi-scritta in piazza

La sorpresa per i ravennati è iniziata giovedì mattina quando in piazza San Francesco gli artisti si erano messi all'opera per allestire una dedica di proporzioni gigantesche. E così, dopo l'enorme ritratto di Dante Alighieri realizzato nel luglio del 2021, anche quest'anno la mostra Dante Plus prende in prestito il pavimento della piazza di fronte alla Basilica francescana e vicinissima alla Tomba di Dante per un omaggio che, stavolta, non è dedicato al Sommo Poeta, ma alla donna da lui amata e celebrata: Beatrice. "Bea ti amo" è il messaggio d'amore comparso infine sulla piazza e che per soli due giorni (venerdì e sabato), potrà essere ammirata da ravennati e turisti.

La grande opera di street art accoglie infatti l'edizione 2022 della mostra collettiva "Dante Plus - Uno, nessuno e centomila volti" che torna da sabato 16 luglio al 25 settembre e riunisce un gruppo di circa 60 artisti, diversissimi gli uni dagli altri che, dall'Illustrazione al fumetto e alla street art renderanno omaggio a Dante Alighieri proponendo ognuno la propria versione del volto del Poeta. La mostra, ancora una volta ideata e organizzata da Bonobolabo, si terrà nella Biblioteca di Storia Contemporanea "Alfredo Oriani" di Ravenna, situata accanto alla piazza e alla tomba del Sommo Poeta.

Come si legge sul sito della mostra "Per l’edizione 2022 di Dante Plus, si è deciso di dedicare ampio spazio alla figura di Beatrice, riproducendo il grido d’amore 'Bea ti amo' realizzato dal calligrafo e graphic designer sanmarinese Davide Pagliardini in una gigantesca versione tracciata su piazza San Francesco e riprodotta a gessetti da Aurora Chiari, Marco Soana e Vanna Lodi Pasini". Non solo: durante l’inaugurazione della mostra il gruppo musicale Jaspers si esibirà in una performance live, cantando la canzone “Dante” partendo da Porta Adriana fino ad arrivare al giardino della bivlioteca Oriani dove si apriranno i cancelli.

Qui, gli artisti al lavoro sull'opera nella giornata di giovedì