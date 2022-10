C'è anche uno scrittore ravennate tra i finalisti del concorso "Amazon Storyteller"

La terza edizione dell’iniziativa Amazon Storyteller 2022, il premio letterario per autori autopubblicati, volge al termine e Amazon svela i cinque titoli finalisti tra cui, il 10 novembre 2022, sarà proclamato il tanto atteso vincitore è sempre più vicino. Fra loro c'è anche un giovane scrittore ravennate: Terence Biffi. Classe 1990, Terence ha raggiunto la finale del concorso con il suo libro "Lunga nuvola bianca", basato su una delle sue esperienze di viaggio.

Proprio a RavennaToday, il giovane autore aveva raccontato la sua esigenza di un viaggio come cura contro l'infelicità e, successivamente, ci aveva parlato del suo viaggio in Nuova Zelanda. E proprio da qui nasce "Lunga nuvola bianca", un racconto ironico dei due anni che Terence ha trascorso nel Paese all'altro capo del mondo durante la pandemia. Appena rientrato da un nuovo viaggio tra Caucaso, Turchia, Iraq e Iran, ora il ravennate è già al lavoro sul suo terzo libro.

A competere con il libro di Terence per l'ambito premio ci sono anche "Monsieur Chef" di Dario La Rosa, "Il giorno è uguale alla notte" di Francesco Gardini, "La ninnananna degli alberi" di Alice Bassoli e "Solo chi soffre (Delitti in prima pagina Vol. 6)" di Doriana Canton. Il vincitore riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible.

Qualità dell’opera, numero di download e recensioni dei clienti sono i criteri secondo cui sono stati selezionati i 5 finalisti. Il 10 novembre toccherà alla giuria di esperti - composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell’edizione 2021, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Laura Rocca, autrice, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing, proclamare il vincitore 2022.