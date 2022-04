Scrivere narrativa: un corso per imparare le tecniche del racconto moderno

Il racconto è una creatura affascinante e complessa, non è un romanzo in miniatura.

A Carver piaceva definirlo “something glimpsed”, qualcosa di intravisto, come accendere e spegnere la luce in una stanza buia, o cogliere una scena da un treno in corsa. Questo corso, a cura di Nicoletta Ciani, si propone come un breve viaggio nella storia e nelle tecniche della short-story moderna, per fornire gli strumenti minimi per leggere e scrivere narrativa breve. Gli incontri si terranno presso il laboratorio dello show-room M'ama interni+ di Federica Zama, in corso Garibaldi 8/a a Faenza, dalle ore 18 alle ore 19,30.

Il programma degli incontri

Di seguito gli incontri in programma.

Primo incontro: il racconto bonsai (microfictions) - giovedì 28 aprile

Secondo incontro: il racconto iceberg - giovedì 5 maggio

Terzo incontro: il racconto fantastico - giovedì 19 maggio

Quarto incontro: il racconto epifania - giovedì 26 maggio

Quinto incontro: il racconto memoria - giovedì 9 giugno

Sesto incontro: lettura, editing e analisi dei racconti elaborati dai corsisti - giovedì 16 giugno

Il costo totale del corso è di 50 euro a persona, comprensivo di tutti i materiali forniti dalla conduttrice. E' possibile anche partecipare ad uno o ad alcuni incontri al costo di 10 euro ognuno. Nel qual caso, su richiesta, la conduttrice fornirà le dispense dell'incontro non frequentato in modo che il corsista possa comunque avere una visione generale del percorso. Lo spirito del corso è quello del dialogo, della collaborazione e dell'arricchimento reciproco, senza alcuna costrizione per i partecipanti i quali, solo se vorranno, si cimenteranno nella scrittura creativa altrimenti forniranno il loro prezioso contributo all'analisi dei testi proposti e all'editing degli elaborati dei “corsisti scrittori”. Per informazioni e prenotazioni: nikyciani@virgilio.it