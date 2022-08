Scuola, l'ufficio scolastico regionale cerca un dirigente per Ravenna

Si apre la selezione per un dirigente di livello non generale per l'ambito di Ravenna dell'Ufficio scolastico regionale. Gli aventi titolo, interessati a partecipare alla procedura comparativa, dovranno far pervenire domanda – compilata secondo l’unito modello – entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12 agosto 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drer@postacert.istruzione.it.

Come precisa una direttiva del ministero dell'Istruzione, l'incarico sarà conferito ai dirigenti di ruolo del ministero dell'Istruzione con incarico nelle strutture amministrative dell'Amministrazione centrale e periferica e, in subordine con incarico di reggenza in base alle manifestazioni di interesse pervenute a cui dovranno allegare il nulla osta del direttore denerale o del capo del dipartimento di riferimento.

La selezione verrà effettuata tenendo conto dell'esperienza professionale del dirigente e del suo percorso formativo; delle conoscenze ed esperienze specifiche rispetto alle funzioni dell'ufficio; della conoscenza del contesto organizzativo territoriale di riferimento; della formazione universitaria e post universitaria; dell'attitudine alla direzione di team e all'attuazione di progettualità ampie, con particolare esperienza nella gestione di progetti complessi; dei risultati conseguiti. Alla domanda vanno anche aggiunti curriculum vitae e dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.