Scuola, oltre 2900 studenti ravennati affronteranno gli esami di maturità

Prenderanno il via il 19 giugno prossimo gli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2023/24 che vedranno coinvolti, in Emilia-Romagna, 35.683 studenti. L’Esame di Stato è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, ma anche le competenze acquisite al termine del ciclo scolastico e la capacità di saperle mettere in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Per il 2024 si conferma lo stesso impianto dell’anno precedente e, in Emilia-Romagna, dopo alcuni anni connotati da eccezioni rese necessarie da situazioni di carattere emergenziale, gli esami di stato si svolgeranno con le stesse modalità in tutte le province della regione.

Studenti ravennati agli Esami di Maturità 2024

Saranno 2914 gli studenti ravennati che affronteranno gli Esami di Maturità nel 2024. Di questi 2860 sono candidati interni di istituti statali, 10 candidati interni di istituti paritari e 44 candidati esterni. In particolare, nella provincia di Ravenna sosterranno gli esami 724 alunni appartenenti a istituti professionali, 1035 che hanno frequentato istituti tecnici e 1155 liceali.

Le prove

Sono previste due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. La prima prova si svolgerà mercoledì 19 giugno 2024 ed è finalizzata ad accertare sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Si terrà con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore. La seconda prova riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Il colloquio si svolgerà dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare durante il quale la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Anche quest'anno è previsto il curriculum dello studente, documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente, che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Anche di quanto contenuto nel curriculum le commissioni terranno conto nella conduzione del colloquio.