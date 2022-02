Scuola, 9.400 iscrizioni nel Ravennate: negli ultimi due anni un calo di oltre 300 alunni

Si conferma il calo del numero degli iscritti, mentre nel Ravennate gli istituti tecnici sono a un passo dal superare i licei. Questa la fotografia dell'Ufficio scolastico regionale rispetto alle iscrizioni degli alunni al primo anno di corso per l'anno scolastico 2022/23 in Emilia Romagna. In Emilia-Romagna l’88% delle famiglie ha utilizzato la procedura di iscrizione on line senza avvalersi dell’intermediazione delle scuole, mentre il 12% di esse si è avvalso del supporto delle segreterie scolastiche. Complessivamente le iscrizioni agli Istituti tecnici e professionali, rispettivamente del 36,1% (tecnici) e del 16,1% (professionali), superano quelle ai licei, che raccolgono il 47,8%. delle domande. L’Emilia-Romagna registra la percentuale più elevata di iscrizioni ai Professionali, a fronte di un dato medio nazionale fermo a 12,7%.

Le domande inoltrate, comprese quelle per le scuole paritarie che hanno aderito alla procedura delle Iscrizioni On Line, sono state complessivamente 110.964. Il numero più alto di iscrizioni nelle scuole della regione si è registrato nella provincia di Bologna (quasi 24 mila) seguono Modena con più di 19 mila e Reggio Emilia con più di 13 mila. Per ordine di scuola, il numero più alto di iscrizioni è stato registrato nella scuola secondaria di secondo grado. Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, le iscrizioni sono state 2.680 per la scuola primaria 3.288, per le scuole medie, 3.434 per le superiori: un totale di 9.402 iscritti al primo anno di corso. Un dato in calo sia rispetto all'anno scolastico 2020/21 (erano 9.756) che al 2021/22 (erano 9.445). Un trend che si conferma anche a livello regionale: per l’anno scolastico 2021/2022 le domande in Emilia-Romagna erano state 111.651 rispetto alle attuali 110.964 per l’A.S. 2022/2023, mentre due anni fa le domande erano state 114.301.

Come sempre, di particolare interesse sono i dati relativi alla Scuola Secondaria di II grado Statale e Paritaria, con riferimento agli indirizzi verso i quali si sono orientate sul territorio le scelte di studio dei ragazzi. Complessivamente le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie in regione sono state 41.303, di cui 19.751 ai Licei e 14.907 agli Istituti Tecnici e 6.645 agli istituti Professionali. Esaminando le scelte dei ragazzi e delle famiglie in regione: al primo posto restano i licei, che hanno registrato il 47,8% delle domande, seguono i tecnici con il 36,1% e i professionali con il 16,1%delle domande (14,1% riferite ai percorsi quinquennali e 2% riferite ai percorsi IeFP). Per quanto riguarda la provincia di Ravenna: al primo posto ci sono i licei (1.400 domande), seguiti a brevissima distanza dagli istituti tecnici (1.389), mentre sono state complessivamente 1.290 le domande per gli istituti professionali.