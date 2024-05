Scuola, al "Pescarini" nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Ieri pomeriggio l’assemblea dei soci della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, composta dai rappresentanti dei 18 Comuni della provincia, si è riunita a Ravenna per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Consiglio è composto da: Simona Pepoli, progettista esperta nella formazione, che assume la carica di Presidente e subentra a Sergio Frattini, in carica dal 2012; Giovanna Martorano, riconfermata nel suo ruolo; Pierluigi Ravagli, già amministratore unico dell’Asp Bassa Romagna. Il nuovo CdA si insedierà nei prossimi giorni.

Il presidente uscente Sergio Frattini, al termine dell’assemblea, ha salutato La Scuola: “L’istruzione e la formazione pubblica – ha affermato – hanno il compito di guardare al futuro, intercettando sempre più i bisogni dei giovani e delle aziende, per garantire a tutti i cittadini eque possibilità di costruire per sé la vita che desiderano. Ringrazio le istituzioni e i dipendenti della scuola per il lavoro svolto in questi anni, con impegno e dedizione, anche in momenti particolarmente difficili”.

L’assemblea ha inoltre approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2023 della scuola, che si è chiuso con un utile pari a 53.243 euro e un valore della produzione di 3.500,810 euro. Tali risultati si confermano in linea con il trend in crescita degli ultimi anni. La scuola Pescarini, che nel corso del 2023 ha accolto oltre 2000 studenti di ogni età, è specializzata nella formazione in ambito tecnico artigianale per ragazzi dai 15 ai 18 anni, nel settore socio sanitario e nell’organizzazione di corsi sul potenziamento delle competenze digitali e delle soft skills.