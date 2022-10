Scuola di musica Rossini: ancora posti nei laboratori per bambini dai 3 ai 7 anni

Avvicinare i più piccoli al mondo della musica attraverso giochi e attività di gruppo. Sono ancora aperte le iscrizioni a Giocabimbo e Giocasuono, i corsi di musica per bambine e bambini, organizzati annualmente dalla Scuola di Musica Gioachino Rossini di Cervia. I laboratori prenderanno il via rispettivamente martedì 25 e sabato 29 ottobre e si svolgeranno a cadenza settimanale fino a dicembre, nella sede di via della Rimembranza n°2. Per informazioni e iscrizioni: 0544-71907 o al 347-5839049; info@scuolarossini.it.

Il primo, Giocabimbo è rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 5 anni (docente Raffaella Carini) che potranno cimentarsi in attività di gruppo incentrate sul canto e gli strumenti musicali. Il secondo, Giocasuono, fascia 6-7 anni, consentirà ai piccoli di iniziare a suonare il pianoforte (docente Raffaella Benini) o le percussioni (docente Davide Minotti). A conclusione dei laboratori, i bambini saranno protagonisti di un saggio musicale che si terrà in dicembre nel Teatro Walter Chiari di Cervia.