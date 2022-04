Scuola e mondo delle aziende: 70 studenti ravennati partecipano all'incontro di orientamento sul lavoro

Oltre 70 studenti dell’Istituto Nullo Baldini di Ravenna, in procinto di conseguire il diploma con specializzazione elettronica ed elettrotecnica e quindi di affacciarsi al mondo del lavoro, hanno partecipato a un incontro di orientamento organizzato da Gi Group, agenzia italiana del lavoro, e Mac Port, azienda impegnata nella vendita e assistenza di macchine per la movimentazione portuale e intermodale.

Dopo un primo focus sui consigli utili per l’ingresso nel mondo del lavoro – come scrivere un CV, affrontare un colloquio e valorizzare le proprie soft skill - Mac Port ha approfondito l’evoluzione del settore e le opportunità che offre ai giovani in un territorio come quello della provincia di Ravenna. Ad arricchire il programma, anche momenti di gaming, particolarmente attrattivi per la Gen Z, ed esercitazioni pratiche.

“Crediamo sia necessario promuovere una collaborazione tra i diversi player per migliorare le competenze e l’orientamento dei giovani al lavoro, un’esigenza accentuata sia dall’industria 4.0 sia dal digitale. In questo momento vi è una forte richiesta di profili con una spiccata specializzazione e lo skill mismatch è uno dei fattori che rendono non sostenibile il mercato del lavoro” sottolinea Katia Rutigliano, professional consultant mechanical di Gi Group.

L'azienda Mac Port ha voluto presentare agli studenti “la propria realtà ed i propri valori; primo tra tutti la cultura del lavoro in azienda e la sua stretta connessione con la continua e costante professionalizzazione di tutte le risorse che quotidianamente vi operano. In questo contesto e con questi presupposti Mac Port si apre ai ragazzi prossimi al diploma, auspicando di suscitare in loro quell’interesse che ci possa vedere, nell’immediato futuro, protagonisti insieme” aggiunge Giorgio Farneti, direttore generale di Mac Port.

“Ritengo sempre proficua e importante la collaborazione tra il nostro Istituto e Gi Group, agenzia per il lavoro, attraverso la quale i nostri studenti ricevono importanti indicazioni su come procedere nel mondo del lavoro, su come affrontarlo nella maniera più sicura e serena. Questo riguarda sia gli allievi che sceglieranno di lavorare subito dopo il diploma, sia coloro che invece inizieranno un percorso universitario, i quali comunque, dopo la laurea, saranno chiamati a inserirsi nelle aziende italiane o straniere che operano nei diversi settori tecnologici” conclude Antonio Grimaldi, dirigente scolastico dell’Istituto Nullo Baldini di Ravenna.