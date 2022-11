Scuola elementare senza riscaldamento, il dirigente: "Colpa di un guasto, coprite bene i vostri figli"

Scolaretti ancora al freddo nella scuola primaria 'Vincenzo Randi' di via Marconi a Ravenna, dove da diversi giorni un guasto all'impianto di riscaldamento sta rendendo difficile per alunni e docenti frequentare le aule. "Si sono raccomandati di mandare i bambini a scuola con vestiti pesanti - racconta una mamma lamentandosi della situazione - Hanno provato a portare delle stufe elettriche, ma fanno saltare la luce...".

Nella mattinata di venerdì 25 novembre scorso, una volta risolte le prime problematiche emerse, l’impianto di riscaldamento effettivamente è stato riavviato in tutto l’edificio ad esclusione dell’ala sud, come spiega una circolare inviata dal dirigente scolastico Mirco Banzola a genitori e docenti. Purtroppo però "i problemi relativi alla parte di impianto di riscaldamento che serve l’ala sud (il cui riavvio era previsto per martedì 29 novembre) si sono rilevati più gravi del previsto e comporteranno certamente altri giorni di lavoro per il completo ripristino (ad oggi ancora non esattamente quantificabili) - si legge nella circolare - A fronte della nuova situazione determinatasi, il Comune ha comunicato di essersi già attivato per fornire dispositivi di riscaldamento temporanei a norma di legge, da utilizzare nelle aule nelle quali la temperatura dovesse scendere sotto il valore previsto dalla normativa vigente. Inoltre le classi interessate potranno utilizzare temporaneamente altri locali dell’edificio in cui il riscaldamento è in funzione (teatro, aule di sdoppiamento, aule di alternativa, aule di classi a tempo normale libere durante i pomeriggi, ecc), previo accordo con i collaboratori scolastici, come sempre nel rispetto dei limiti di capienza dei locali".

"Occorre tuttavia precisare che nei giorni scorsi è stato effettuato il monitoraggio della temperatura delle aule - sottolinea il dirigente - Pur con il riscaldamento spento, pressochè ovunque i valori sono rimasti al di sopra dei 19° (dunque in linea con il limite massimo fissato dalla normativa attualmente vigente, il cosiddetto decreto Cingolani), grazie agli infissi con vetrocamera e alle giornate di sole della settimana scorsa (e nonostante la necessaria aerazione prevista per il contrasto alla diffusione del Covid). Invitiamo comunque a continuare a coprire bene gli alunni, in particolare per quanto riguarda le classi a tempo pieno, che, per ragioni di capienza delle aule, sono tutte collocate nell’ala sud dell’edificio. Come sempre continueremo a tenervi aggiornati sull’andamento dei lavori, che ci auguriamo possano concludersi in tempi brevi, senza che emergano ulteriori criticità".