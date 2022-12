Riparato il guasto al riscaldamento nella scuola elementare: "Ma non in maniera definitiva"

Gli alunni tornano al calduccio. Ha creato polemica nei giorni scorsi a Ravenna il caso della scuola primaria 'Vincenzo Randi', dove un guasto all'impianto di riscaldamento ha reso difficile per alunni e docenti frequentare le aule fredde. Oggi finalmente il dirigente scolastico Mirco Banzola ha diffuso una circolare in cui annuncia che il guasto è stato risolto, anche se non ancora definitivamente.

"Giovedì 1 dicembre i tecnici e gli operai del Comune sono riusciti a portare a termine (seppure in via provvisoria) la riparazione del guasto e a riavviare l’impianto di riscaldamento della scuola anche nell’ala sud dell’edificio - si legge nella circolare - A seguito del riavvio, nel corso del fine settimana sono state effettuate operazioni di controllo e di verifica, che hanno dato esito positivo. Da lunedì 5 dicembre tutte le classi temporaneamente collocate in altri locali della scuola torneranno nelle rispettive aule, mentre i locali torneranno disponibili per le attività originariamente in essi previste".

"Tuttavia - precisa il dirigente - occorre segnalare che l’impianto dovrà essere sottoposto nei prossimi giorni a ulteriori interventi per concludere i lavori in maniera definitiva e non si possono escludere eventuali imprevisti (a fronte dei quali saranno attivate nuovamente soluzioni d’emergenza). Ricordiamo inoltre che il DM n. 683 del 06/10/2022 (c.d. decreto Cingolani) impone nelle scuole una temperatura massima di 19°C. Si ritiene dunque possa essere ancora valido il suggerimento di vestire adeguatamente gli alunni. Rinnovo i ringraziamenti a tutto il personale per il grande spirito di collaborazione dimostrato per far fronte al problema, nonchè a quanti hanno fattivamente operato (e continueranno ad operare nei prossimi giorni) per riparare il guasto dell’impianto e permettere la ripresa dell’ordinario funzionamento della scuola. Come sempre seguiranno le informazioni quando necessarie".