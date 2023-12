Scuola fredda e guerra, gli studenti occupano il liceo. Potere al Popolo: "Siamo al loro fianco"

È in corso in questi giorni l'occupazione da parte di alcuni studenti del liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna. Il tutto è partito da una votazione in assemblea in cui parte degli studenti si sono dichiarati a favore dell'occupazione a oltranza. I liceali protestano, tra le varie cose, per le condizioni in cui versa l'istituto e le aule fredde, ma anche per motivazioni legate a temi quali la guerra Israele-Hamas.

"Una lotta che va oltre la denuncia delle condizioni fatiscenti dell’istituto (come purtroppo della quasi totalità delle scuole), l’analisi è ben più profonda: vicinanza e solidarietà al popolo palestinese, che sta venendo trucidato dalle forze armate israeliane, finanziate anche dal nostro Governo; come i fondi del governo vengano destinati alla guerra e al riarmo e non alla scuola e ai servizi pubblici in generale e come la scuola si sia trasformata in una scuola-azienda secondo i voleri del mercato del lavoro e delle aziende - commentano da Potere al Popolo Ravenna - Questi ragazzi vogliono ben altro. Vogliono pensare, capire e soprattutto lottare per avere un futuro e un mondo che non sia fatto solo di omologazione e precariato estremo, come da tempo questo tipo di società, oggi asservita al mercato e ai profitti di pochi, gli sta proponendo come unica possibilità".

"Sono consapevoli del fatto che l’impegno diretto sia l’unica strada, non solo per cambiare la scuola, ma per costruire il loro futuro e una società diversa da quella attuale - concludono da Potere al Popolo - Una società plurale, solidale e giusta, che metta al bando tutte le forme di guerra e violenza, di individualismo esasperato, di autoritarismo, di sessismo, di omofobia e di razzismo. Ci auguriamo perciò che questa scintilla, da loro accesa, diventi un incendio che unisca, nelle azioni e nelle richieste di cambiamento, tutte le scuole e gli studenti di Ravenna. Per noi di Potere al Popolo Ravenna è stato più che naturale incontrarli e offrire loro il nostro sostegno politico e il nostro incoraggiamento. Siamo e saremo al loro fianco in questa battaglia".