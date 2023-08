2 milioni per ricostruire la scuola dell'infanzia alluvionata: alunni ospitati per un anno in un altro istituto

La scuola è stata distrutta dall’alluvione. Il fango e l’acqua hanno devastato tra l'altro i muri di cartongesso, i controsoffitti e gli arredi. Per questo dallo scorso maggio, i bambini della scuola dell’infanzia Girasole di Faenza hanno concluso l’anno scolastico nei locali della scuola elementare Tolosano, trovando in quegli spazi una nuova quotidianità. Purtroppo a causa degli ingenti danni, il Girasole non potrà essere sede in cui svolgere l’attività didattica a settembre, ed anzi gli sforzi dell’amministrazione comunale, tramite l’assessorato competente, in questo periodo sono orientati alla sistemazione del Tolosano, che ospiterà le sezioni del Girasole anche il prossimo anno scolastico.

“Stiamo lavorando per rendere gli spazi del Tolosano più accoglienti e adatti ai bambini da 3 a 5 anni - relaziona l’assessore faentina Martina Laghi -. Gli unici finanziamenti ricevuti dal Ministero sono infatti vincolati esclusivamente all’acquisto di beni e servizi e solo piccole opere”. Da qui l’acquisto degli arredi e la riconfigurazione dei bagni “in modo da renderli fruibili anche dai bimbi della scuola dell’infanzia”. Il Girasole, che conta 100 bambini nelle sezioni, sarà quindi ‘in trasferta’ almeno per un altro anno scolastico intero. L’obiettivo per quanto concerne il Girasole, sarà la ricostruzione della struttura e delle aree verdi adiacenti. Per questo motivo l’amministrazione ha avviato un confronto con l’associazione Hope Onlus di Milano, ed ha deliberato l’approvazione di un protocollo d’intesa per delineare il percorso amministrativo e decisionale finalizzato alla ricostruzione.

Il protocollo d’intesa per il Girasole

Fondata nel 2006 da professionisti che hanno maturato una consolidata esperienza in organizzazioni umanitarie internazionali e in ruoli in cui hanno acquisito capacità manageriali, l’associazione Hope Onlus pone tra le proprie finalità il supporto e il sostegno a bambini e a comunità in difficoltà in Italia e nel mondo. L’associazione interviene in situazioni di disagio ed emergenza per dare ai bambini e alle comunità una concreta possibilità di un futuro migliore, svolgendo un ruolo attivo nella ricostruzione di infrastrutture di pubblico interesse, avendo sviluppato anche competenze e reti di relazioni per la raccolta di donazioni da parte di soggetti pubblici e privati.

Secondo la delibera approvata, l’associazione si occuperà della progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza di cantiere e del collaudo delle opere, a sua totale cura e spese, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, né riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera, o riconoscimento di diritti di godimento. Il protocollo d’intesa rappresenta l’avvio di un percorso amministrativo al quale faranno seguito ulteriori provvedimenti non appena l’idea progettuale sarà maggiormente definita, in coerenza con quanto richiesto a fronte di opera pubblica realizzata a spese del privato. In seguito saranno approvati ulteriori atti, anche di natura gestionale, in relazione agli specifici adempimenti che saranno necessari per la realizzazione delle opere.

Costo di ripristino: oltre 2 milioni di euro

Nella fattispecie, per ricostruire la scuola di via Calamelli "serviranno circa 2 milioni e mezzo di euro", come evidenziato dall'assessore. Risorse che saranno da reperire attraverso fonti di finanziamento private (donazioni), in attesa dei decreti e degli stanziamenti pubblici. Nel frattempo, visti i tempi che si preannunciano lunghi, i bambini saranno ospitati nell’altra sede, appositamente riadeguata. "E’ lo stesso istituto comprensivo - conclude Martina Laghi -, ma ovviamente non è la stessa zona. Sappiamo che questo potrebbe creare un po’ di disagio, ma i genitori sono ben consapevoli della situazione (tutto il quartiere è stato alluvionato pesantemente, ndr). Rappresentanti e genitori tutti ci hanno fatto presente che rivorrebbero appena possibile nuovamente la scuola in via Calamelli”.