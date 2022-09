Scuola, in Bassa Romagna riaperte le iscrizioni per i servizi di prolungamento orario

Da lunedì 5 settembre fino a venerdì 23 settembre verranno nuovamente aperte le iscrizioni per i servizi di prolungamento orario delle scuole dell’infanzia statali e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nonché per le scuole primarie statali. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale potranno eseguire l'iscrizione esclusivamente online collegandosi al portale dei servizi online dell'Unione servizionline.labassaromagna.it, nella sezione "Scuola e servizi educativi". L’iscrizione ha validità per un anno scolastico ed è pertanto da rinnovare ogni anno.