Nuova luce alla scuola dell'infanzia di Alfonsine: 3 milioni di euro dall'Unione Europea

Il Comune di Alfonsine ha partecipato in maniera vincente al bando legato al Pnrr, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation EU, per la realizzazione di nuove scuole innovative, sostenibili, sicure ed inclusive. Si tratta di un bando volto alla realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia. Il Comune di Alfonsine ha candidato una propria progettualità, relativa all'edificio scolastico attualmente in uso più risalente nel tempo, ossia il plesso di Corso Matteotti, dove attualmente ha sede la Scuola dell'Infanzia.

"Stamattina (venerdì, ndr) abbiamo saputo che la nostra proposta (peraltro classificatasi terza su tutta la Regione Emilia Romagna) è stata finanziata per l' importo di 3.290.000 euro - fa sapere il sindaco Riccardo Graziani - Oltre tre milioni di euro che ci consentiranno un investimento importantissimo e un totale rinnovo della struttura di via Matteotti, per il quale già siamo al lavoro per mettere in fila ogni dettaglio e di cui vi terrò aggiornati. E ciò, tra l'altro, a poche settimane dall'attribuzione al nostro Comune di 730.000 euro per la rigenerazione del Mercato coperto nell'ambito del relativo bando regionale. Credo che il rafforzamento attuato in questi anni nelle strutture comunali e dell'Unione stia dando i propri frutti anche nel reperimento delle risorse derivanti da bandi, voce sempre più rilevante. Ringrazio pertanto tutto il personale che ha lavorato con compentenza per portare a compimento gli obiettivi che come giunta avevamo prefissato".