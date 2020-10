Gli studenti mettono le loro foto sui banchi per far sentire meno soli i prof

"Per favore, potete non staccare le foto sui banchi che abbiamo messo per far sentire meno soli i prof durante le videolezioni?". E' il messaggio scritto su un foglio, pieno di cuoricini colorati, sistemato nell'aula della classe 2AT dell'Istituto tecnico Oriani di Faenza. Gli alunni, di nascosto e con la complicità dei bidelli, hanno sistemato su ogni banco una propria fotografia per far sentire meno soli i loro professori durante le videolezioni a distanza. "Una sorpresa davvero simpatica - commenta il sindaco di Faenza Massimo Isola - complimenti ragazzi per l’idea e il gesto!".

