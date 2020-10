Troppi studenti sui bus, Bonaccini: "A scuola anche al pomeriggio per evitare assembramenti"

Scuola anche al pomeriggio per evitare gli assembramenti sui bus. E' la soluzione immaginata dal presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, che avverte: "In Emilia-Romagna non ci sono più autobus da mettere in strada per ridurre il carico di studenti che vanno e tornano da scuola". Di qui, dopo che nei giorni scorsi era trapelata l'ipotesi di lasciare a casa i ragazzi delle superiori con la didattica a distanza, l'ipotesi alternativa illustrata da Bonaccini: entrate ed uscite da scuola scaglionate, sfruttando tutta la giornata, in maniera da diluire il numero degli studenti sui mezzi pubblici.

"La capienza all'80% dei mezzi pubblici, che nelle ore di punta si fa fatica a gestire e controllare - ha spiegato giovedì Bonaccini a L'aria che tira su La7 - è legata al fatto di dover mandare a scuola e far tornare a casa i ragazzi per chi non può permettersi di portarceli". Insomma il problema è l'entrata e l'uscita da scuola più o meno tuttI nello stesso orario. Quindi "se la curva aumenta e ci fosse la necessità di prendere ulteriori provvedimenti, piuttosto che lasciare a casa i ragazzi, visto che la gran parte dei cittadini ci chiede ci continuare la scuola in presenza, sarebbe meglio se si dilatassero gli orari su tutta la giornata, quindi mattino e pomeriggio".

Su questo, ha replicato Bonaccini, "la decisione spetta al Governo, magari provando a condividerla con le Regioni. Usare più autobus? Noi di autobus qui non ne abbiamo praticamente più. Abbiamo aggiunto centinaia di corse quotidiane, quindi o qualcuno ci fa arrivare altri autobus, oppure facciamo fatica", ha affermato ancora il governatore dell'Emilia Romagna. (fonte Dire)