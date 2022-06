La scuola inaugura una mostra su Erminia Talanti e "le donne della storia"

La scuola primaria G.Pascoli di S.Alberto, dell’I.C. Valgimigli di Mezzano, ha inaugurato la mostra su Erminia Talanti e le donne della storia, nella giornata della tradizionale festa dell'Accoglienza e della Congedanza. Erminia Talanti è una figura molto importante per la comunità di Sant’ Alberto e a lei è dedicata l’omonima fondazione, per il suo lavoro di levatrice in anni in cui era necessaria l’autorizzazione del marito, per poter accedere alla scuola per ottenere la licenza professionale per svolgere il suo lavoro.

La mostra è dedicata al riconoscimento del valore e del coraggio di figure femminili nella storia locale, nazionale ed internazionale. Ed è proprio grazie al valore e al coraggio che queste donne hanno creduto nel loro talento e hanno superato barriere ideologiche, culturali e sociali sostenute dalla convinzione della propria essenza per raggiungere i traguardi più ambiti e difficili. I bambini si sono cimentati nella ricerca biografica di Maria Montessori, Samantha Cristoforetti, Bebe Vio, Anita Garibaldi, Francesca Morvillo, Rita Levi Montalcini, Luisa Spagnoli, Federica Pellegrini, Alda Merini, Frida Khalo, Liliana Segre, Alfonsina Strada e Carla Amadori. "La signora Carla è la volontaria Auser che da sempre accompagna i bambini al pulmino ed è la dimostrazione che il valore di una persona non dipende solo dalla popolarità - spiegano dalla scuola - gli ideali di solidarietà e volontariato sono così forti che spingono a regalare il proprio tempo alla comunità scolastica. Le sagome sono state realizzate dai bambini con il supporto dell’artista Alice Iaquinta, colonna di ogni attività iconografica della scuola Primaria Pascol".