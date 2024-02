Scuola di Roncalceci, realizzato un nuovo camminamento d'accesso e a fine anno la biblioteca

Il consigliere comunale del PD di Ravenna Igor Bombardi ha presentato un’interrogazione sulla realizzazione di un camminamento per dare un nuovo accesso al plesso scolastico della scuola primaria di Roncalceci, dove sarà prossimamente allestita una nuova sede della biblioteca. Lo scorso 10 dicembre la giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per i lavori.

"Ci tengo a sottolineare – ha detto Bombardi - come sia importante l’attenzione dell’amministrazione per le piccole frazioni, anche quando si tratta di piccoli interventi. È un sintomo di vicinanza e contribuisce a valorizzare il forese". L’assessora Federica Del Conte ha quindi confermato l’obiettivo di aprire la nuova biblioteca nella scuola in concomitanza con l’inizio del prossimo anno scolastico o al massimo entro la fine di quest’anno solare.

Gli spazi dedicati saranno concepiti per avere una biblioteca a servizio della scuola primaria che la ospita, ma che fungerà anche da punto di lettura per tutta la comunità, con giornate di apertura dedicate al servizio di prestito al pubblico, incontri, attività e iniziative come presentazioni di libri, letture ad alta voce, laboratori per bambini. Diventerà così uno spazio culturale a servizio della cittadinanza.

L’intervento edilizio nell'area esterna è stato finanziato a novembre dell’anno scorso, con un impegno di 20.000 euro. La realizzazione di un camminamento in calcestruzzo con la modifica di un cancello e sistemazione dell’area verde circostante è stato concluso e ora si effettueranno i lavori che riguardano l’allestimento della biblioteca e l’organizzazione degli spazi interni.