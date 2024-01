La scuola superiore con un percorso di soli 4 anni e che insegna a usare l'intelligenza artificiale

Anche in provincia di Ravenna ora c'è un percorso quadriennale di scuola superiore: dall'anno scolastico 2024-25 sarà infatti possibile scegliere questo percorso all'Itt sezione Marconi del Polo di Lugo nell'indirizzo "Meccanica e meccatronica e intelligenza artificiale".

La proposta, nata a seguito dell'apertura delle sperimentazioni di dicembre 2023 da parte del ministero dell'Istruzione, prevede un nuovo percorso tecnico tecnologico quadriennale rivolto a studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado in regola con il percorso di studi. Al termine dei quattro anni, un esame di Stato identico a quello quinquennale, con possibilità di accesso a qualsiasi facoltà universitaria, corso post-diploma oppure con l'opportunità di un lavoro qualificato nell'ambito di indirizzo.

Il percorso ha anche l'obiettivo di potenziare e valorizzare la didattica di laboratorio, attivare tecnologie e metodologie didattiche innovative, rinforzare le competenze linguistiche e l'area delle scienze, della tecnologia, della matematica. Il piano di studi prevede l'attivazione del Clil (didattica in inglese di materie non linguistiche) dal primo anno, il rinforzo delle ore di matematica con attenzione al coding e alla programmazione, la presenza di scienze (in particolare Chimica) fino all'ultimo anno, il rinforzo di storia, la possibilità di scegliere tra psicologia ed economia. Il percorso permette inoltre di approfondire temi come l'intelligenza artificiale nell'ambito ingegneristico grazie ai partner di progetto.

Il percorso verrà presentato dal Polo tecnico professionale di Lugo alle famiglie con due eventi online, sabato 13 gennaio alle 15 e martedì 16 gennaio alle 19.