Scuole ancora chiuse giovedì: ecco i comuni in cui non riapriranno

Migliorano le condizioni meterologiche, ma molti comuni scelgono la via della precauzione decidendo di mantenere le scuole chiuse anche domani, giovedì 4 maggio. Tra questi c'è quello di Bagnacavallo, che ha annunciato la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i servizi per l'infanzia anche a Villanova. Stessa cosa a Brisighella.

Riapriranno invece le scuole di Faenza, come spiega il sindaco Massimo Isola: "In seguito al miglioramento della situazione emergenziale, domani le scuole riapriranno normalmente. Il lavoro fatto in questa giornata sulla viabilità ci consente di poter gestire in condizioni di sicurezza il ritorno a scuola dei nostri ragazzi. Grazie alle famiglie che con senso di responsabilità ci hanno supportato in questa decisione".

Riaprono anche le scuole di ogni ordine e grado di Riolo Terme, scuole aperte anche a Casola Valsenio. Per quanto riguarda Castel Bolognese, il sindaco Luca della Godenza informa che "dopo un sopralluogo effettuato all’interno dei plessi scolastici, tutte le scuole nella giornata di domani saranno aperte e riprenderanno lo svolgimento delle lezioni in sicurezza, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia statale Camerini Tassinari, in quanto l’ingresso dell’edificio è stato oggetto di evento alluvionale. Nella giornata di domani verranno effettuati lavori di ripristino, pertanto il Camerini Tassinari riprenderà le attività a partire da venerdì 5 maggio".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

SPECIALE MALTEMPO

