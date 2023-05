Esonda anche il Senio, scuole chiuse in diversi comuni e PalaCattani allestito per eventuali evacuazioni

Massima precauzione a Faenza per via del maltempo e della pioggia che continua a innalzare il livello dei fiumi. Il sindaco Massimo Isola ha firmato un'ordinanza in tarda serata che dispone, per la giornata di mercoledì 3 maggio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e i servizi di nido su tutto il territorio del comune di Faenza.

"Il meteo regionale è chiaro: la situazione continua ad essere critica, non sono previsti abbassamenti dei livelli di pioggia e di acqua nei nostri fiumi, Senio Marzeno e Lamone hanno raggiunto il livello 3 - spiega il sindaco - Abbiamo chiuso diverse strade (in primis la circonvallazione allagata, ndr). Abbiamo firmato un'ordinanza, in accordo con la Prefettura e la Regione, con la quale chiudiamo le scuole di ogni ordine e grado e i servizi di nido su tutto il territorio del comune di Faenza. Sappiamo che questa scelta può creare disagio per diverse famiglie, ma crediamo veramente che in questo momento la sicurezza sia la priorità. È un gesto di responsabilità necessario".

"Inoltre - continua Isola - stiamo allestendo il PalaCattani per farci trovare pronti. È uno spazio che potrebbe esserci utile nel caso in cui fosse necessario evacuare alcune parti della città. Evitate spostamenti non necessari, state lontano dai fiumi e chi può si rechi ai piani alti delle abitazioni ed eviti le cantine"

Scuole chiuse anche a Brisighella: Alla luce della intensa ondata di maltempo, in corso di peggioramento, il Comune di Brisighella fa sapere che nella giornata di mercoledì 3 maggio saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il sindaco Massimiliano Pederzoli spiega che "non appena disponibile sarà pubblicata ordinanza sindacale ufficiale".

Scuole chiuse anche a Casola Valsenio: Dopo confronto con il tavolo di coordinamento con la Prefettura, si è deciso che mercoledì 3 maggio anche l'asilo Nido Comunale Lo Scoiattolo e i plessi scolastici statali di Casola Valsenio, Scuola Materna San Apollinare, Scuola Primaria E. de Amicis e Scuola Secondaria di primo grado Alfredo Oriani rimarranno chiuse.

A.Castel Bolognese: Nella tarda serata di oggi a Castel Bolognese si è verificata la rottura dell'argine del Senio in località Biancanigo.

"I Carabinieri hanno chiuso la strada, operai del Comune e della Regione stanno operando per ripristinare la rottura in sicurezza - spiega il sindaco Luca della Godenza - Nel frattempo la famiglia nelle vicinanze viene evacuata al Palazzetto che nelle scorse ore è stato allestito per accoglienza".

