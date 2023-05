Scuole ancora chiuse lunedì, alcune riaprono martedì: l'elenco comune per comune

Alunni ancora a casa lunedì 22 maggio in buona parte del Ravennate, dopo il disastro degli ultimi giorni e dato il perdurare delle difficoltà. Diversi comuni hanno deciso di mantenere la chiusura delle scuole e di altre strutture anche per la giornata di lunedì, ma nelle zone più colpite non riapriranno ancora per qualche giorno.

RAVENNA - A Ravenna l'attività didattica sarà sospesa nella giornata di domani, lunedì 22 maggio, nella quale verranno forniti aggiornamenti per quanto riguarda la giornata di martedì 23. Sono quindi sospese le attività dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale. Chiusi i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura di palestre, centri sportivi e cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

"Ieri abbiamo fatto una ricognizione su tutti i plessi scolastici dai 6 anni in su e nessuno riporta danni importanti che ne precludano l'utilizzo, tutte sono in sicurezza - spiega l'assessore alla scuola Fabio Sbaraglia - L'idea è quella di aprire le scuole domani, lunedì 22 maggio, ma senza attività didattica, quindi solo a personale scolastico, segreterie e personale Ata, in modo che si possano verificare le condizioni organizzative per poi riaprire martedì".

ROMAGNA FAENTINA - Le scuole di ogni ordine e grado, per tutti i comuni della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo) restano chiuse lunedì 22 maggio. Non è ancora stata fissata una data per la riapertura, ma è probabile che avvenga a metà settimana.

RUSSI - A Russi scuole, asili e altri servizi educativi rimarranno chiusi anche lunedì 22 maggio e riapriranno martedì 23, ha comunicato la sindaca Valentina Palli.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO